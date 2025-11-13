Réseau social
Serigne Guèye Diop promet un soutien accru aux industries naissantes
L’État compte désormais soutenir les entreprises naissantes pour leur permettre de se consolider et d’éviter la faillite. Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, l’a assuré jeudi à Diamniadio, lors de l’inauguration de la société Darou Salam Portes et Fenêtres. « On va apporter notre soutien aux industries naissantes, pour les protéger », a-t-il déclaré, estimant que « la Sotiba, la Sotexka et d’autres usines ont fait faillite à cause du manque de soutien ».
 
Le ministre a rappelé que le commerce et l’industrie sont désormais réunis sous une même tutelle afin de mieux défendre la production nationale. « Le ministère du Commerce a toujours encouragé les importations, tandis que celui de l’Industrie ne s’est pas beaucoup occupé du développement industriel », a-t-il souligné, précisant que cette fusion vise à garantir une meilleure protection des entreprises sénégalaises.
 
Serigne Guèye Diop a annoncé la création prochaine d’une autorité chargée de la normalisation des produits sénégalais, qui veillera à leur conformité avec les standards internationaux, rapporte Aps.
 
Jeudi 13 Novembre 2025 - 18:46


