Serigne Moustapha Sy : «On ne devient pas Khalife, on naît avec»

On ne devient pas Khalife, on naît avec. C’est la conviction du guide des Moustarchidines Wal Moustarchidates. Serigne Moustapha Sy, lors de son discours traditionnel qu’il a prononcé au lendemain de l’édition 2018 du Gamou, a donné son avis sur les tracas que peut encourir celui qui se bat pour devenir Khalife.



Car, relève-t-il, la plupart du temps, le Khalifat est décerné à quelqu’un afin de pouvoir exercer du chantage sur lui. Ce qui n’est pas son cas puisque, affirme-t-il, il n’a pas cherché à occuper sa position actuelle.



Serigne Moustapha S y a, lors de cette cérémonie, rappelé que le Par t i de l’unité et du rassemblement (Pur) va présenter son candidat à l’élection présidentielle de février 2019.