Serigne Moustapha Sy au Khalife des Mourides : "Mon parti se présentera à la Présidentielle"

Le Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) présentera son propre candidat le 24 février 2019. C’est le guide moral des Moustarchidines Wal Moustarchidatis, lui-même qui en a fait l’annonce lors de la célébration du Gamou qu’il a dirigée à Tivaouane.



«Il y a une question qui me tient à cœur et je vous charge vous, Serigne Mohamed Mbacké Abdoul Woudoud de dire à Serigne Mountakha Bassirou Mbacké que mon parti ira à l’élection présidentielle», a déclaré Serigne Moustapha Sy lundi, aux Champs des courses à Tivaouane.



Poursuivant sur sa lancée, il a dénoncé le comportement de certains marabouts qui, malgré le fait qu'ils n'ont pas beaucoup de disciples, ne s’activent que pour leurs propres intérêts. Et c’est la même chose chez les hommes politiques. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il ne s’étonne pas que le Sénégal dispose de plus de partis politiques que de militants et de plus de marabouts que de talibés.



Très en verve, Serigne Moustapha Sy s’en est aussi pris aux mouvements qui seraient subventionnés par des capitaux venant des pays arabes et qui ne font rien sans l’aval de leurs bailleurs ; «J’estime que mon mouvement est le seul qui ne bénéficie pas de ces subventions. C’est pourquoi nous avons toujours notre liberté de parole.