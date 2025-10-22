Réseau social
Session budgétaire : le Chef de l’État appelle à une gestion préventive et rigoureuse des urgences économiques et sociales



Le Conseil des ministres tenu ce mercredi au Palais de la République a été l’occasion pour le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de revenir sur la session budgétaire en cours. Le Chef de l’État a rappelé « la nécessité d’un pilotage budgétaire rigoureux et d’une gestion préventive des urgences économiques et sociales ». Il a insisté sur le fait que le budget 2025 devait refléter « les priorités du Plan Jubbanti Koom et les attentes légitimes des populations ».
 
Le président a, par ailleurs, invité le gouvernement à « renforcer la coordination entre les départements ministériels pour une exécution optimale des politiques publiques ». Il a souligné que l’équilibre budgétaire et la soutenabilité financière de l’action publique devaient rester « au cœur de la stratégie nationale », tout en appelant à une meilleure anticipation des tensions économiques et sociales.
 
Bassirou Diomaye Faye a aussi demandé une vigilance accrue dans la gestion des finances publiques, afin que « chaque franc dépensé contribue directement à l’amélioration du quotidien des Sénégalais ». Cette orientation, selon lui, doit s’accompagner d’un suivi rigoureux des dépenses sociales et d’un contrôle strict de l’efficacité des programmes gouvernementaux.
 
Mercredi 22 Octobre 2025 - 23:17


