Session budgétaire : le Chef de l’État appelle à une gestion préventive et rigoureuse des urgences économiques et sociales

Le Conseil des ministres tenu ce mercredi au Palais de la République a été l’occasion pour le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de revenir sur la session budgétaire en cours. Le Chef de l’État a rappelé « la nécessité d’un pilotage budgétaire rigoureux et d’une gestion préventive des urgences économiques et sociales ». Il a insisté sur le fait que le budget 2025 devait refléter « les priorités du Plan Jubbanti Koom et les attentes légitimes des populations ».Le président a, par ailleurs, invité le gouvernement à « renforcer la coordination entre les départements ministériels pour une exécution optimale des politiques publiques ». Il a souligné que l’équilibre budgétaire et la soutenabilité financière de l’action publique devaient rester « au cœur de la stratégie nationale », tout en appelant à une meilleure anticipation des tensions économiques et sociales.Bassirou Diomaye Faye a aussi demandé une vigilance accrue dans la gestion des finances publiques, afin que « chaque franc dépensé contribue directement à l’amélioration du quotidien des Sénégalais ». Cette orientation, selon lui, doit s’accompagner d’un suivi rigoureux des dépenses sociales et d’un contrôle strict de l’efficacité des programmes gouvernementaux.