Seydi Gassama après la sortie du Dr Abdourahmane Diouf : "La réconciliation sans justice...est une réconciliation entre politiciens"

Le ministre de l’Artisanat, Dr Abdourahmane Diouf, a plaidé en faveur de la « réconciliation nationale » à la suite des événements tragiques survenus entre 2021 et 2024, qui ont causé la mort de quatre-vingt personnes. L'allié du parti au pouvoir, Pastef Les Patriotes, s'exprimait dimanche dans l’émission « En vérité » sur la RFM. Il a tenu à clarifier sa position en affirmant que le processus de réconciliation n'exclut pas la justice. « La réconciliation ne veut pas dire que justice ne sera pas rendue. Cette justice ne veut pas dire qu'on mettra un Sénégalais au-dessus d'un autre Sénégalais », a-t-il soutenu.
Cette prise de position n’a pas convaincu Seydi Gassama, le directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal. Réagissant sur X (anciennement Twitter), il a mis en garde contre une réconciliation qui ferait l’impasse sur les exigences de vérité et de réparations pour les victimes.
« La réconciliation sans justice et réparations est une réconciliation entre politiciens pour le partage du gâteau et le pillage des ressources du pays », a-t-il déclaré. Pour le défenseur des droits humains, l'ordre des priorités est essentiel, concluant : « Lorsque justice aura été rendue, les victimes peuvent pardonner et l'État peut prendre des mesures pour une vraie réconciliation », a-t-il écrit.
Cette prise de position n’a pas convaincu Seydi Gassama, le directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal. Réagissant sur X (anciennement Twitter), il a mis en garde contre une réconciliation qui ferait l’impasse sur les exigences de vérité et de réparations pour les victimes.
« La réconciliation sans justice et réparations est une réconciliation entre politiciens pour le partage du gâteau et le pillage des ressources du pays », a-t-il déclaré. Pour le défenseur des droits humains, l'ordre des priorités est essentiel, concluant : « Lorsque justice aura été rendue, les victimes peuvent pardonner et l'État peut prendre des mesures pour une vraie réconciliation », a-t-il écrit.
La réconciliation sans justice et réparations est une réconciliation entre politiciens pour le partage du gâteau et le pillage des ressources du pays. Lorsque justice aura été rendue, les victimes peuvent pardonner et l'État peut prendre des mesures pour une vraie réconciliation.
— Seydi Gassama (@SeydiGassama) October 27, 2025
Autres articles
-
Recrutement et séquestration de jeunes sénégalais au Ghana : deux personnes arrêtées
-
Drame à Médina Gounass : deux jeunes périssent noyés dans le fleuve Gambie
-
Kédougou : NOGA MINE Célèbre l'Excellence et renforce son engagement RSE à Tomboronkoto
-
Kédougou : le DG Sultan Diop exhorte l'État à soutenir la mine Semi-mécanisée
-
Expropriation foncière : le collectif pour la défense deToubab Dialaw dénonce 600 hectares supplémentaires cédés à DP World