Seydou Guèye à Mame Adama Guèye: "il s'opposait pour s'opposer et finalement il s'est posé"

Le porte-parole du gouvernement sénégalais, Seydou Guèye s'est attaqué au président du Mouvement "Sénégal bou bess" qui a renoncé à sa candidature à la présidentielle du 24 février pour se lancer dans la sécurisation et la transparence de l'élection en rencontrant presque tous les candidats déclarés, excepté Macky Sall.



"Il s'opposait pour s'opposer et finalement il s'est posé", a dit Seygou Guèye, pour qui, Mame Adama Guèye qu'il considère comme un cousin se trompe de combat, y compris les autres opposants, lors de l'émission Grand Jury sur la Rfm, mais depuis Paris où il se trouve pour les besoins des travaux groupe consultatif avec le financement de la phase 2 du Plan Sénégal Émergent.



Jeudi, à l'initiative de Mame Adama Guèye, une trentaine d’acteurs, des candidats à la présidentielle et des membres de la société civile ont signé une charte appelée "la Plateforme opérationnelle de sécurisation des élections" (POSE) pour la transparence du scrutin, car ils estiment que le président Macky Sall veut passer en force et gagner au premier tour.



Revenant sur le bilan de Macky Sall, notamment avec le Plan Sénégal Émergent, le porte-parole du gouvernement le juge "globalement positif", dans plusieurs secteurs cruciaux. Le Sénégal était confronté à une croissance erratique. Nous avons stabilisé cette croissance à environ 6,5%. Les exportations ont augmenté dans notre pays. Il y a eu un équilibre dans nos comptes. Au niveau de la dette publique, nous en sommes à 47,7%. Nous sommes passés de 50 postes à 800 postes de dialyse. Le taux de pauvreté est ramené à 36,7%''.



Sur l'affaire Karim Wade dont sa candidature reste toujours hypothéquée du fait de son problème judiciaire qui salit son casier, "l'apériste", sans vouloir se prononcer sur le sujet, affirme que Wade-fils est en train de franchir un cap. ''De candidat invisible, il est en train de devenir candidat impossible'', lance M. Guèye.



Pour le ralliement du maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé au camp présidentiel, Seydou Gueye salue la décision du Centriste en ces termes. "Abdoulaye Balde a pris sa décision en toute lucidité. Il s’est félicité des efforts faits pour la Casamance, sa préoccupation puisqu’il en est le maire et qui a une conscience de la trajectoire que nous sommes en train d’emprunter. Et je pense que aujourd’hui, il y a des hommes qui ont compris que l’élection en 2012 du président Macky Sall a été le fruit d’un élan collectif".