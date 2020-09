Seydou Guèye répond à l'opposition: "l'heure n'est pas à la polémique...Ne rien faire et commenter, c'est la chose la plus facile"

Les inondations causées par les fortes pluies du week-end dernier au Sénégal, ont lancé une nouvelle polémique sur la gestion des 750 milliards de F Cfa du plan décennal initié par Macky Sall en 2012 pour mettre fin à ce phénomène. Beaucoup d’acteurs politiques dont le leader de Pastef Les Patriotes, Ousmane Sonko, le parti de l’ancien président Me Abdoulaye, ont réagi pour qualifier « d’échec » ce plan avant de demander un audit.



Réponse du berger à la bergère, la réaction du porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye, n'a pas tardé. L’invité de Rfm Matin (radio privée) a tenu à préciser que l’heure n’est pas à la polémique. Selon lui, la sortie de ces acteurs politiques n’est pas à la hauteur de la souffrance des populations ni à la hauteur de la dignité et de la compassion qu’ils prétendent avoir à l'égard de ces populations.



« Ne rien faire et commenter, c'est la chose la plus facile. Nous, qui sommes engagés dans l'action, nous avons des préoccupations qui sont l'efficacité de notre action », a d’emblée déclaré M. Guèye qui s’est félicité des équipements qui ont été réalisés et de leur efficacité.



« Sur la base des équipements qui ont été réalisés, l'efficacité est incontestable puisqu'on peut constater que là où il y a eu des équipements, la durée de la stagnation a été réduite », s’est-il réjoui.



Avant de donner quelques raisons qui peuvent justifier ces inondations. « On a réglé beaucoup de problèmes. Mais, nous avons un pays qui a été structuré du point de vue de l'assainissement à trois niveaux. Il y a des localités où il y a des équipements d'assainissements très efficaces. Dans d'autres localités, il y a des équipements sommaires. Et pour la plupart des localités du territoire, il n'y a pas d'équipements d'assainissements », a-t-il expliqué.



Répondant au parti de l'ancien président Me Abdoulaye Wade qui, dans un communiqué sur ces inondations rendu public mercredi, a exigé un audit, Seydou Gueye de déclarer : « un audit est toujours de rigueur. Confier des ressources à des managers, ministres ou directeurs, c'est un outil qui aide à la gestion. Mais il y a mieux ».



M. Guèye de poursuivre : « Ils (acteurs politiques) ont le loisir, puisqu'ils sont parlementaires pour la plupart, d’aller consulter d’abord, les lois et règlements sur la période, ils auront des informations en attendant que l’évaluation soit faite par le pouvoir exécutif. Ils ont également la prérogative au niveau de l’Assemblée nationale, dans le cadre de l’évaluation des politiques publiques, de mettre en œuvre, les mécanismes qui permettent d'aller vers ces informations »



A en croire le porte-parole du gouvernement, l’heure n’est pas à la polémique. « Aujourd’hui, je pense qu’il faut éviter toute polémique. Ce n’est pas à la hauteur de la souffrance des populations et ce n’est pas à la hauteur de la dignité et de la compassion qu’on attend d’acteurs qui prétendent tous agir au nom des populations », a-t-il conclu.