Sicap Liberté : le siège de Benno saccagé, du matériel volé, Zahra Iyane Thiam accuse les leaders de Yaw

Les manifestations qui ont eu lieu jeudi, sur presque toute l'étendue du territoire national, ont causé d'importants dégâts matériels. Des édifices ont été saccagés. Parmi elles, le siège de Benno Book Yakaar de Sicap Liberté (Dakar).



Selon "Les Echos" qui donne l'information, les manifestants ont mis sens dessous-dessus les lieux. Après avoir cassé les vitres, ils ont emporté avec eux le mobilier.



La responsable de BBY de cette localité, Zahra Iyane Thiam, accuse les responsables de Yewwi Askan Wi. "Les manifestants, militants et sympathisants de Yaw, ont attaqué le siège de Bby à Liberté. Au-delà du fait qu'ils aient détruit tout le matériel qu'ils ne pouvaient pas emporter tout ce qui se qui était emportable ils l'ont pris : ordinateurs, photocopieuses, maillots. Ils ont détruit toutes nos chaises, notre salle de conférence. A l'intérieur ils ont cassé les portes, saccagé les bureaux et ils sont partis. Ce sont des voleurs" .



Zahra Iyane Thiam annonce une plainte contre les auteurs : "Nous avons des images et des vidéos et nous porterons plainte. Nous attendons l'huissier de justice pour qu'il vienne faire le constat".



Accusant les leaders de Yewwi d'être derrière cette attaque, elle les invite à revenir à la raison.