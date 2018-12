Silence radio au siège du "candidat-prisonnier" et du "non-inscrit" ...après leur tintamarre au Conseil constitutionnel

Cap sur le siège du Parti démocratique sénégalais. Pas moins de dix militants "de premier heure" ne font le pied de grue à moins de 12 heures moins. Néanmoins, difficile de leur faire lâcher un mot après le dépôt avec « succès » du dossier de Karim Meissa Wade, dont sans aucune illusion compte-t-il aller à la présidentielle de 2019.



Assis côté à côté à la devanture de la Permanence du PDS, ces souteneurs à la candidature de Wade-fils optent à la bouche cousue et motus. Tous scotchés à manipuler leur téléphone probable. Le seul à ne pas s'y mettre est Pape Gueye, un secrétaire permanent.



Assis tranquillement sur sa chaise, les jambes croisés, sous un costard noire assorti d’une chemine bleu blanc, M. Guèye fume calmement sa cigarette jusqu'à ce que nous réussissions à l'interpeller sur un possible commentaire à faire ou même sur une éventuelle alliance avec Karim-Khalifa. D'un ton cru, l’homme a carrément faire comprendre qu'au Pds leur communication est organisée.



« On ne parle pas sans recevoir d'instructions. Veuillez vous rapprochez de Mayoro Faye ou de Me Amadou Sall », suggère-t-il. Interpellé sur la raison de sa présence, l’homme baisse ses lunettes noires fumées, attestant que je suis un secrétaire permanent, je travaille-moi », fulmine-t-il tout en rivant ses yeux vers la porte de la sortie.