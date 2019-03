Sitor Ndour déconseille à Macky Sall de se lancer dans le dialogue

L’appel au dialogue lancé par le président de la République après sa réélection, est ‘’prématuré’’ selon Sitor Ndour, membre de Secrétariat exécutif national de l’Alliance pour la République (APR). Pour lui, « le dialogue politique risque de noyer la priorité qui est la poursuite des chantiers entamés par le chef de l’Etat Macky Sall ».



« C’est prématuré dans la mesure où le président de la République vient d’être confortablement réélu et au premier tour. Une élection au premier tour n’est pas donnée à n’importe qui. On peut avoir 80% des voix au deuxième tour. Mais c’est plus honorable de passer au premier tour avec 50,01%. Donc il a été très bien élu. Et s’il a été élu, je pense que c’est à cause de son bilan. Et les Sénégalais s’attendent à ce que des chantiers puissent prendre fin avant 2024 », soutient l’apériste.



Poursuivant sa réaction, il ajoute : « J’estime qu'il devait s’améliorer au moins 2 ans et demi la moitié du mandat pour parachever les chantiers avant de se lancer dans la chose politique. Vous pensez que les Sénégalais doivent vivre éternellement en longueur de journée de la politique, non, il faut un répit à tout. Consacrer au travail », livre la Rfm.