Situation au Niger : Thierno Alassane Sall consulte le khalife de Médina Baye

Le président du parti La République des Valeurs s'est rendu dans la cité religieuse de Médina Baye à Kaolack, le vendredi 11 août 2023, accompagné par une forte délégation de membres et cadres de RV.



A l'issue de la prière à la grande mosquée de Médina Baye, l'honorable député s'est entretenu avec le Khalif général Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahim Niass. Une occasion de discuter de la question du Niger. En prenant la parole, le Khalif a magnifié le geste de TAS et a formulé des prières.



Après son entretien avec le khalife, l'honorable député Thierno Alassane Sall a longuement échangé avec le porte parole de la fayda Imam Mahi Cissé. Pour clore son périple, TAS a rendu visite aux responsables de son parti dans la ville sainte.



A la fin de son discours historique dans l'hémicycle et ses audiences TV portant sur la situation au Niger, Thierno Alassane Sall poursuit sa mission panafricaniste de protéger les intérêts africains et d'œuvrer pour la stabilité du continent.