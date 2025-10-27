Situation hydraulique au Sénégal : le niveau de l'eau continue sa hausse à Podor

La tendance haussière se maintient pour le Fleuve Sénégal. Les relevés hydrologiques effectués au quai Elhadj Boubou Sall, ce lundi 27 octobre 2025, à 8 heures, indiquent que le niveau de l'eau a atteint 5,83 mètres à l'échelle de Podor. Selon les estimations, ceci représente une légère augmentation de 1 centimètre par rapport à la veille, dimanche, où le niveau se situait à 5,82 mètres à la même heure.



Les autorités rappellent que la côte d'alerte de 5 mètres pour Podor a été dépassée depuis le 14 septembre 2025. À titre de comparaison, l'année dernière à la même période, le plan d'eau se situait à 5,71 mètres, soit un niveau nettement inférieur à celui observé actuellement.



Les services de surveillance appellent les populations à « rester prudentes, vigilantes et mobilisées » face à ce niveau d'eau soutenu.