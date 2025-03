Situation socio-économique du pays : "une zone de turbulence caractérisée par des luttes et grèves..." (AJ/P)AD

Les déclarations récentes de certains membres du gouvernement, en particulier du Secrétaire général, concernant des baisses de salaires et des réductions d’effectifs dans la fonction publique ont été fortement critiquées par le SE du parti. Selon le communiqué, ces annonces, accompagnées d’un appel à « serrer la ceinture », ont eu pour effet de radicaliser les travailleurs et les étudiants. « Les mesures annoncées sont contraires aux attentes légitimes du peuple, qui a massivement voté pour le nouveau régime dans l’espoir d’emplois décents et d’une vie meilleure », a souligné le SE d’And Jëf/PADS-Authentique.



Le gouvernement sénégalais a entrepris une série de mesures économiques après la publication du rapport de la Cour des Comptes sur la période 2019-2024. Lequel rapport a dressé un tableau inquiétant de la situation financière du pays. Parmi les mesures prises, une réduction des dépenses publiques et une augmentation des impôts ont été proposées. Le SE d’And Jëf/PADS-Authentique avertit que ces mesures rappellent les plans d’ajustement structurel des années 80. Qui avaient entraîné des conséquences dévastatrices pour le tissu économique sénégalais et appauvri les travailleurs.



Dans leur analyse, les membres du SE ont estimé que le déficit budgétaire ne doit pas être financé par une simple réduction des dépenses. Selon eux, le véritable financement du déficit devrait être assuré par la croissance économique, plutôt que par des économies qui risquent de compromettre l'avenir du pays.



Sur la question de la dette, le SE propose une approche plus analytique : plutôt que de considérer toute la dette comme une charge, l’État devrait traiter la partie liée aux infrastructures comme un investissement à amortir. « Ce n’est pas le montant de la dette qui est le plus important, mais l’effet levier des cash flows générés par les investissements productifs », ont-ils expliqué. Ils appellent à une vision plus orientée vers la création de valeur à long terme plutôt qu’une simple gestion comptable.



Malgré les limites de sa préparation, le SE de And Jëf/PADS-Authentique a salué la tenue du premier forum tripartite de concertation entre l'État, les syndicats et le patronat. Cependant, ils ont insisté sur la nécessité d’assurer un suivi rigoureux des décisions prises et d'accélérer les concertations dans tous les secteurs afin de trouver des solutions durables aux défis du pays.