Situation socioprofessionnelle : le CUSEMS posent des réclamations dont "le démarrage de la formation diplômante universelle"

Le Directoire national du Cadre Unitaire Syndical des Enseignants du Moyen Secondaire du Sénégal (CUSEMS) a posé ce dimanche une dizaine de réclamations au gouvernement, dont "le démarrage de la formation diplômante universelle" dans la corporation, après sa troisième session ordinaire.



Dans un communiqué, les responsables du CUSEMS, qui disent être "en ordre de bataille, mobilisés et solidaires", ont expliqué que ces revendications interviennent après "un examen approfondi de la situation socioprofessionnelle des enseignants du moyen et du secondaire".



Parmi les revendications, le CUSEMS "interpelle fermement le Gouvernement afin qu’il prenne, sans délai, toutes les mesures nécessaires pour un règlement intégral, diligent et définitif des droits légitimement acquis" par les enseignants.



Le collectif des enseignants a aussi "exigé l’élargissement du périmètre d’application des deux décrets actuellement dans le circuit administratif, afin que l’ensemble des décisionnaires soit pleinement pris en compte et bénéficie équitablement des améliorations prévues".



Le CUSEMS a, en outre, rappelé à "l’État du Sénégal ses engagements concernant le rebasing salarial, annoncé depuis plusieurs mois, et exige son application effective dans les plus brefs délais, conformément aux attentes légitimes de l’ensemble des travailleurs du secteur éducatif".



Le collectif appelle aussi à "une réorganisation urgente du BFEM, en vue d’assurer une meilleure planification, davantage de transparence et une efficacité accrue du dispositif d’organisation des examens".



Membre du G7, une organisation intersyndicale regroupant les sept principaux syndicats d’enseignement au Sénégal, le CUSEM est dirigé par le secrétaire général national Ndongo Sarr. Il dit lutter pour "l’amélioration des conditions de vie et de travail" de ses membres.