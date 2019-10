Six joueurs érythréens fuient leur hôtel en Ouganda

Tous les Quatre font partie de l'équipe nationale de football de l'Erythrée des moins de 20 ans.



Ils ont disparu de leur hôtel et ne se sont pas présentés sur le terrain d'entraînement.



La sélection érythréenne qui est en Ouganda pour participer à la coupe des nations Cecafa des moins de 20 ans, s'est qualifiée pour les demi-finales. Elle affrontera le Kenya ce weekend.



Ce n'est pas la première fois que des footballeurs érythréens prennent la fuite lors de tournois.



En 2013, l'Ouganda a accordé l'asile à 15 joueurs et au médecin de l'équipe, qui ont disparu pendant la Cecafa Senior Challenge Cup .



En 2015, 10 joueurs ont refusé de rentrer chez eux après avoir disputé un match de qualification pour la Coupe du Monde au Botswana.



Et en 2013, neuf membres de l'équipe et leur entraîneur ont disparu au Kenya.