Six nouveaux accords économiques signés entre le Maroc et le Mali

Six accords ont été signés dans le domaine économique, notamment dans celui des transports et de l'élevage. Dans ce dernier secteur, l'expérience d'insémination artificielle de bovins avec des échantillons marocains va être renouvelée. Grâce à ce partenariat, 10 000 veaux sont nés au Mali, et la production laitière a été multipliée par quatre selon les autorités.

Autre point clé de la coopération entre Rabat et Bamako : la sécurité, avec un nouvel accord militaire prometteur selon le Premier ministre malien. « C'est tout à fait nouveau, mais c’est un accord classique, qui va donner maintenant un cadre juridique et un cadre institutionnel à nos relations. Cet accord-là va renforcer l’éventail de possibilités de coopération entre nos deux pays. On ne s’interdit rien », a-t-il déclaré.

Les détails sur le contenu de cet accord n’ont pas encore été dévoilés.

Comme tous les pays de la région, le Maroc a sa partition à jouer en matière de sécurité au Sahel, insiste le Premier ministre malien. Soumeilou Boubèye Maïga souhaite que le Maroc continue d'œuvrer pour la paix au Mali, en faisant jouer ses relations avec certains des acteurs de la crise.