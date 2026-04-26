Élections : Madické Niang à Sao Tomé du 26 avril au 2 mai pour le compte de l'UA

L’Union africaine a confié à l’ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, Maître Madické Niang, la conduite d’une délégation de haut niveau à Sao Tomé-et-Principe. Cette mission, qui se déroule du 26 avril au 2 mai 2026, a pour objectif d'évaluer les besoins et les dispositifs préélectoraux en vue de l'élection présidentielle prévue en juillet 2026.







Cette initiative s’inscrit dans la stratégie globale du Département des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de l’organisation continentale. Elle vise à accompagner les États membres dans l’organisation d’échéances majeures pour renforcer la transparence et la crédibilité des processus électoraux. Le chef de délégation a officiellement informé le Président de la République, le Premier ministre et le ministre de l’Intégration africaine avant son départ de Dakar ce samedi.







Le choix de l'ancien Garde des Sceaux et candidat à la présidentielle de 2019 repose sur sa solide expérience d'homme d'État et de parlementaire. Maître Madické Niang s’est engagé à représenter avec dignité l'Union africaine et le Sénégal durant cette mission d'observation et d'évaluation technique.







Avant de rallier l’archipel via Lisbonne, l'ancien chef de la diplomatie sénégalaise a sollicité le soutien et les prières de ses concitoyens pour la réussite de ce mandat international. La délégation devra remettre ses conclusions pour permettre à l'Union africaine d'ajuster son dispositif d'accompagnement pour le scrutin de juillet.

