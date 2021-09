Soirée Ligue des champions: le PSG dompte City, Réal surpris par le petit Sheriff, Liverpool cartonne…

Après avoir pris rapidement les devants, le PSG a su résister au pressing de Manchester City pour s'offrir un succès de prestige ce mardi, sublimé par le premier but parisien de Lionel Messi (2-0). Paris prend la tête de son groupe de Ligue des champions.



Sheriff Tiraspol continue de surprendre l’Europe

La très modeste équipe de Moldavie continue sa belle histoire en Ligue des champions. Après avoir franchi les phases préliminaires de la prestigieuse compétition, Sheriff Tirapsol a surpris le Shakhtior Donesk lors de la première journée (2-0) avant de réitérer un autre gros exploit ce soir sur la pelouse du Bernabeu (1-2).



Liverpool atomise FC Porto

Les Reds de Liverpool n’ont fait qu’une bouchée du FC Porto. La note est très salée pour les Portugais. Un doublé de Salah, un autre de Firminho et un but de Sadio Mané et ça a fait 5-1 pour les Anglais qui prennent la tête de ce groupe.

L’AC Milan a perdu son duel contre l’Atletico Madrid à domicile (1-2).



Tous les résultats de la soirée