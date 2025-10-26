Solidarité en période de rentrée des classes: 350 kits offerts aux enfants nécessiteux de Kolda

À travers ce geste, Dr Diedhiou a tenu à s’aligner sur le Plan de redressement économique et social récemment lancé par le Président de la République, ainsi que sur l’Agenda de transformation Sénégal 2050, dont l’axe 2 ambitionne de doter le pays d’un capital humain de qualité.

« Investir dans l’éducation, c’est préparer l’avenir. Ces enfants représentent l’espoir d’un Sénégal plus compétent et solidaire », a déclaré Dr Diedhiou lors de la cérémonie.

Dans la même dynamique, le responsable politique du parti PASTEF a rappelé que plusieurs Groupements d’intérêt économique (GIE) de Kolda ont récemment bénéficié de formations dans divers métiers, grâce à l’appui de l’Office national de la formation professionnelle (ONFP).

Cette initiative s’inscrit dans une vision globale de renforcement des capacités locales et de promotion de l’autonomisation économique des populations de la région.

Dr Diedhiou a par ailleurs annoncé qu’il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Il prévoit dans les prochains mois d’équiper les postes et centres de santé de Kolda afin d’améliorer le plateau technique du système sanitaire local.

Cette série d’actions sociales et de développement témoigne de la volonté du donateur de contribuer activement à la réduction des inégalités territoriales et à la construction d’un Sénégal solidaire et prospère.

