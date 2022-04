Somalie: les nouveaux députés vont prêter serment sous fond de blocage politique

Le gouvernement somalien a dressé une immense tente climatisée aux couleurs nationales, bleu et blanc, dans la zone ultra-sécurisée de l'aéroport de Mogadiscio. C'est là, sous haute surveillance, que les élus des deux chambres du Parlement doivent prêter serment à partir de 10 heures du matin. Il leur incombera dans les semaines qui viennent d'élire un successeur au président Mohamed Farmajo, dont le mandat a officiellement expiré en février 2021.



Mais tous les députés ne seront pas présents. Une vingtaine de sièges sont encore non pourvus, en raison de litiges politiques, dont 16 dans la seule ville très disputée de Garbaharey, dans le Jubaland, la région natale du président Farmajo.



En outre, trois députés élus devraient boycotter la cérémonie sur ordre du gouverneur de l'État du Sud-Ouest. Celui-ci s'est retiré du processus électoral début avril pour protester contre le Premier ministre, entré en rivalité ouverte avec le président. Le gouverneur l'accuse d'interférence, notamment après la suspension de l'élection de Fahad Yassin, l'ancien chef des renseignements et très controversé conseiller du chef de l'État, accusé d'être impliqué dans des actes d'intimidation et plusieurs meurtres politiques.