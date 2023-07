Sommet Russie-Afrique: Pourquoi Macky Sall et ses trois homologues ont "séché" la photo de famille ?

Serge Daniel, journaliste à RFI, révèle sur sa page Twitter que les dirigeants ne voulaient pas apparaître sur la même photo avec les délégués du Mali, du Burkina, de la Guinée et du Soudan sous sanctions de l’Union africaine.

"Sommet Saint-Petersbourg/ Comme les Pdts de la G-Bissao, du Congo, du Sénégal, et des Comores, Moussa F. Mahamat Pdt de la C de l'UA a " séché" la photo de famille de St Petersbourg pour éviter les délégués du Mali, du Burkina, de la Guinée et du Soudan sous sanctions de l'UA", a-t-il écrit sur Twitter.





Le deuxième Sommet Russie-Afrique s'est ouvert hier jeudi à Saint-Pétersbourg. Le Président Macky Sall et ses homologues du Congo Denis Sassou Nguesso, de la Guinée Bissau, Umaro Embalo et des Comores, Azali Assoumani, Président en exercice de l’Union africaine, n’ont pas posé sur la photo de famille de Saint-Pétersbourg.