Sommet Russie-Afrique : Poutine promet des livraisons de céréales gratuites à six pays africains

Sur le front diplomatique, Vladimir Poutine accueille ce jeudi 27 juillet ses partenaires africains à Saint-Pétersbourg pour un sommet Russie-Afrique, sur fond d’inquiétudes des pays du continent après l’abandon par Moscou d’un accord qui permettait l’exportation de millions de tonnes de céréales ukrainiennes.



Le président russe Vladimir Poutine a ouvert ce jeudi le sommet Russie-Afrique, organisé à Saint-Pétersbourg (nord-ouest), en promettant de livrer gratuitement "dans les mois qui viennent" des céréales à six pays africains. "Dans les mois qui viennent, nous serons en mesure d'assurer des livraisons gratuites de 25 à 50 000 tonnes de céréales au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l'Érythrée", a-t-il assuré dans son discours d'ouverture retransmis à la télévision russe, sur fond d'inquiétudes de pays africains après la récente fin de l'accord sur l'exportation de céréales ukrainiennes en mer Noire.



Isolé sur la scène internationale depuis le lancement de son offensive militaire en Ukraine en 2022, le maître du Kremlin peut toujours compter sur le soutien, ou la neutralité, de nombreux pays africains. "Nous avons l’intention de développer davantage (la coopération)" avec les pays africains, avait assuré Vladimir Poutine dans une lettre d’accueil envoyée aux participants et publiée mercredi sur le site du Kremlin. A Saint-Pétersbourg, des délégations de 49 pays africains - dont 17 chefs d’Etat - sont attendues, en particulier le président sud-africain Cyril Ramaphosa, malgré "la pression sans précédent" mise, selon le Kremlin, par les Occidentaux pour dissuader les Africains d’y assister.



La présidence sud-africaine a indiqué dans un communiqué mercredi que les dirigeants évoqueront avec Vladimir Poutine les mesures destinées à créer "des conditions propices à une voie vers la paix entre la Russie et l’Ukraine". Selon son conseiller diplomatique, Iouri Ouchakov, le président russe "fera un grand discours" dans lequel il évoquera sa vision des relations russo-africaines et "la formation d’un nouvel ordre mondial". Le sujet brûlant du sommet sera à coup sûr l’abandon par Moscou d’un accord crucial qui permettait depuis l’été 2022 à l’Ukraine d’exporter, y compris vers l’Afrique, ses céréales par la mer Noire, malgré le blocus russe des ports ukrainiens. En un an, cet accord avait permis de



Sur le terrain, il semblerait que la contre-offensive de l’armée ukrainienne prenne une nouvelle tournure. D’après le quotidien américain The New York Times, Kiev aurait averti le Pentagone que son armée compte à présent déployer des milliers de renforts entraînés par l’Occident et gardés en réserve pour avancer sur le front sud. En outre, l’armée de l’air ukrainienne a affirmé mercredi avoir intercepté 36 missiles de croisière tirés par la Russie lors d’une nouvelle vague de bombardements, au 18e mois de l’invasion du pays par Moscou. sortir près de 33 millions de tonnes de céréales des ports ukrainiens, contribuant à stabiliser les prix alimentaires mondiaux et à écarter les risques de pénurie.