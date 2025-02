Sommet UA: le SG de l'ONU le rôle influent du Sénégal sur la scène internationale

En marge de la deuxième journée du 38ᵉ Sommet de l’Union africaine, le Président du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a rencontré Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations unies. Lors de cet entretien, les deux dirigeants ont abordé les multiples crises qui affectent l’Afrique et le monde, notamment les enjeux de sécurité dans la sous-région, le changement climatique et les défis du multilatéralisme.



Le Secrétaire général de l’ONU a mis en exergue l’importance du Sénégal en tant qu’acteur influent et respecté sur la scène internationale. Il a également exprimé son espoir de voir le Président Faye jouer un rôle de premier plan dans la promotion des grandes causes mondiales.



De son côté, le Chef de l’État sénégalais a réitéré son engagement en faveur de la paix, de la justice et de la préservation des grandes institutions africaines héritées des pères fondateurs du continent.



Dans la continuité de cette journée diplomatique, le Président Faye s’est entretenu avec Moussa Faki Mahamat, Président sortant de la Commission de l’Union africaine. Saluant le travail accompli durant ses huit années de mandat, il lui a adressé ses félicitations pour son engagement en faveur de l’intégration africaine. Tout en soulignant les progrès réalisés, il a rappelé les défis majeurs qu’il reste à relever pour l’avenir du continent.