Sommet de Davos : Kagame est le seul Président africain que Trump désire rencontrer

M. Kagamé sera le seul chef d'Etat africain que M. Trump souhaite rencontrer, selon un agenda rendu public par son conseiller à la sécurité nationale.La rencontre, prévue vendredi, survient après la polémique suscitée par les propos qu'aurait tenu le président des Etats-Unis qualifiant certains pays africains et Haïti de « pays de merde ».Cette rencontre avec Paul Kagamé qui est le président en exercice de l'Union africaine, va chercher à réaffirmer la relation entre les Etats-Unis et l'Afrique.L'Union africaine avait appelé Donald Trump à s'excuser après les propos jugé raciste et irresponsable.