Sonko à Kaolack: Ousmane déterre les promesses de Macky non tenues

Ousmane Sonko, leader de la Coalition Sonko président a rappelé aux populations de Kaolack les promesses faites par le président Macky Sall en 2012 et qui sont jusque-là non tenues. Selon lui, " le candidat Macky Sall devait être juger sur le bilan de ses promesses. Il est venu ici en 2012. Il a fait des promesses à Kaolack ».



le candidat à la présidentielle du 24 février de détailler les promesses qui avaient été faites par son homologue de la Coalition Bennoo Bokk Yaakar au pouvoir. «D'abord il avait promis la réhabilitation immédiate des principaux axes routiers de la région et du port de Kaolack. Il avait promis aussi de faire de Kaolack un port national et international d'éclatement férovier et maritime », a-t-il rappelé.



Le leader de Pastef d’embrayer «Rien n'a été fait. En lieu et place, il est allé prendre 1400 milliards sur notre argent pour réaliser un Train Express Régional (TER) pour une distance de 37 km de Dakar à Diamniadio".





Mieux, a ajouté Sonko, " je vous demande vous populations de Kaolack: est ce que ces promesses pour l'assainissement de Kaolack ont été tenues par Macky? ".



Sonko a aussi promis à la population de Kaolack une fois élu, de faire de Kaolack une zone franche commerciale, un pôle industriel. Faire de Kaolack un creusé de l'intégration sous régional du brassage culturel. Il promet de lutter contre la salinisation des sols à Kaolack.