Sonko à l’UGB: "Macky, Aliou Sall et Aly Ngouille Ndiaye seront poursuivis pour haute trahison"

Ousmane Sonko ne fait aucun cadeau à Macky Sall et ses affidés. Il leur promet déjà des poursuites judiciaires si jamais il prend le pouvoir. «Macky Sall n’a pas de respect pour les Sénégalais. Lui, son frère Aliou Sall et Aly Ngouille Ndiaye ont bradé nos ressources naturelles». Ce qu’ils ont fait peut être qualifié de «trahison d’Etat (haute trahison, Ndlr)». Mais il promet qu’ils vont rendre compte au peuple Sénégalais. «Nous avons pour priorité de renégocier les contrats. Quand quelqu’un a peur de sa jeunesse, c’est parce qu'il a lamentablement échoué», a-t-il lancé à la foule compacte de l’UGB acquise à sa cause.



L’ancien étudiant de l’UGB se livre à une opération de charme en direction de "ses camarades (étudiants)" qui selon lui, «doivent être mis dans de bonnes conditions de travail et d’Etude». Le président du parti «Pastef les Patriotes» de charger à nouveau : «il y a des gens qui sont là depuis Senghor et qui se sont partagés toutes les richesses du Sénégal et qui malheureusement, n’ont jamais réellement travaillé».



Selon lui, «certains ont été directement cueillis de l’université pour être admis à l’ENA (Ecole Nationale d’Administration, Ndlr) sans faire de concours pour ensuite se retrouver au cabinet de Senghor. Ce sont ces gens-là qui se disputent toujours les pouvoirs et prébendes. En se prévalant d’une expérience qui ne consiste qu’en la corruption, le népotisme, le détournement d’argent public, le clientélisme et le manque criard de patriotisme ».