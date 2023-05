Sonko acte une fois de plus sa désobéissance civile: "je ne répondrai pas à la convocation"

Le leader de Pastef les Patriotes ne compte pas se présenter lundi au tribunal de Dakar où devrait se tenir son procès en appel contre Mame Mbaye Niang. Il a indiqué que si toutes les dispositions ne sont pas prises pour assurer sa sécurité il cessera de collaborer avec la justice. Et ceci rentre dans le cadre de sa campagne de désobéissance civile comme annoncé dernièrement.



"Ce n'est plus de la justice mais du banditisme judiciaire. J'ai décidé dans le cadre de ma campagne de désobéissance civile de ne plus collaborer avec la justice. Si la justice ne peut pas m'assurer la sécurité je ne répondrai pas la convocation. J'ai pris cette décision ferme et je l'assume", a-t-il déclaré ce dimanche.



Prendre cette décision, avertit Sonko "ne signifie qu'on donne blanc-seing à la justice ou à quelconque magistrat dire comme il n'est pas venu répondre on fera ce qu'on veut."