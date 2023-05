Sonko avertit Macky : « Je ne suis pas Khalifa Sall, encore moins Karim Wade »

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko a tenu à mettre en garde le président Macky Sall contre toute tentative de l’éliminer de la course présidentielle en 2024.



« Je ne suis pas Khalifa Sall, encore moins Karim Wade. Si vous décidez de m'empêcher d'être candidat, vous serez responsables de tout ce qui s'ensuivra. Ce projet nous tient à cœur » fait-il savoir, dans une déclaration en direct sur les réseaux sociaux.



A l’en croire, c’est son inéligibilité pour la présidentielle de 2024 qui serait en jeu dans ce qu’il appelle « banditisme judiciaire » contre lui. C’est pourquoi il a évoqué les cas Karim et Khalifa, éliminés de la course présidentielle en 2019.



« Si le peuple décide de se battre, en une journée, Macky Sall va faire marche arrière. Il ne reste que 9 mois à ce régime. Les juges doivent refuser de se soumettre aux instructions de Macky Sall et de son ministre Antoine Félix Abdoulaye Diome… », a martelé le maire de Ziguinchor.