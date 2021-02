Sonko est "victime d'une machination honteuse du régime de Macky Sall"

Le leaders des Forces démocratiques du Sénégal, Dr Babacar Diop y voit une politisation dans l’accusation de viol et de menace de mort contre Ousmane Sonko. Dans un post sur sa page facebook, il a déclaré que l’opposant est « victime d'une machination honteuse du régime de Macky Sall qui cherche par tous les moyens à salir ton image ».



« Je te témoigne toute ma solidarité. Le Sénégal et les gens honnêtes comprennent que tu es victime d'une machination honteuse du régime de Macky Sall qui cherche par tous les moyens à salir ton image », a posté vendredi Dr Diop.



Il ajoute : « La sueur de ton engagement sans faille au service de la patrie te disculpera. Demain, le soleil se lèvera comme toujours à l'Est et la vérité éclatera en plein jour. Tiens bon grand frère ! ».