Sonko mis en Résidence Surveillée: Me Ciré Clédor Ly interpelle Macky Sall et Antoine Felix Diome

« La Défense est un droit absolu auquel il ne peut être apporté aucune restriction ». C’est en substance ce qu’a tenu à rappeler Me Ciré Clédor Ly, avocat de Ousmane Sonko, qui a écrit au Président de la République Macky Sall et à son ministre de l’Intérieur Antoine Felix Diome sur les violations des droits de son client. Dans sa missive, la robe noire dénonce le fait qu’il a été éconduit 9 fois , alors qu’il tentait d’entrer en contact avec M.Sonko. M. Ly a aussi fait savoir que son client a besoin de communiquer et de parler à ses conseils.

Aminata Diouf

