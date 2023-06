Sonko peut être arrêté « à tout moment », selon le ministre de la Justice

L'opposant sénégalais Ousmane Sonko, condamné jeudi 1er juin à deux ans de prison ferme, peut être arrêté « à tout moment », a déclaré à la presse le ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall dans un contexte de violences de rue.



« La condamnation doit être exécutée. On est en matière de contumace et la mesure peut être exécutée à tout moment », a-t-il dit dans des propos rapportés par RFI.



Le leader de Pastef (opposition) Ousmane Sonko a été condamné jeudi par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar à 2 ans d’emprisonnement ferme pour corruption de jeunesse. M. Sonko a été acquitté des faits de viols et de menaces de mort pour lesquels une plainte lui a été servie par Adji Sarr, une jeune masseuse de Dakar.



Depuis ce jeudi matin particulièrement dans certaines localités de la banlieue de Dakar, de jeunes manifestants se donnent en spectacle avec les forces de l’ordre pour dénoncer cette condamnation de Ousmane Sonko.