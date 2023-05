Sonko répond à Abdoulaye Baldé: « Je me demande s'il n'a pas bu du vin… »

Le maire de Ziguinchor a répondu à son prédécesseur Abdoulaye Baldé. Le président de l’Union des Centristes du Sénégal (Ucs), par ailleurs, ancien maire de Ziguinchor, dit avoir laissé plus de 5 milliards FCFA à son successeur Ousmane Sonko. Ce que ce dernier a démenti.« Cette information ne tient pas la route. Le budget n'a jamais atteint 5 milliards de Fcfa. Abdoulaye "Baldé a dit qu'il a laissé 5 milliards de Fcfa. Je me demande s'il n'a pas bu du vin de cajou avant de prononcer son discours. Quand je prenais fonction, en 2022, le budget de 2021 a été exécuté à hauteur de 1.700.000. 000 de Fcfa. Les budgets sont là ainsi que les preuves. Je pense que Abdoulaye Baldé fait allusion au 5 milliards de Fcfa du Pacasen. Sur cette enveloppe, on n'a bénéficié que de 1.500.000.000 Fcfa: C'est parce qu'il ne remplissait pas les conditions, les critères. D'ailleurs quand je prenais la mairie en 2022, je devais perdre le versement de cette année. Abdoulaye Baldé n'a même pas remboursé l'Adm et autres. Il nous a fallu beaucoup de gymnastiques pour sauver cette année. En deux années, nous sommes à 2.600.000.000 Fcfa. Tous les états financiers, les budgets sont à la disposition de la presse pour voir si mon prédécesseur Abdoulaye Baldé avait atteint les 3.000.000.000 de Fcfa de budget », a-t-il dit.