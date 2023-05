Sonko vs MMN : Malick Gakou dénonce avec la « dernière énergie » ce verdict

Le président du Grand Parti Malick Gakou apporte son soutien à Ousmane Sonko et dénonce avec la « dernière énergie » le verdict « inique » renforçant le leader de Pastef.



« Je dénonce avec la dernière énergie ce verdict inique renforçant la peine contre le Président Ousmane Sonko. Cette sentence qui est le reflet de la volonté de le rendre inéligible sera combattue par les forces vives au nom de la nation sénégalaise. Nous renouvelons notre soutien indéfectible au président Sonko et resterons déterminés ensemble pour la victoire du peuple contre les forces d’inertie » a posté Malick Gakou sur sa page Facebook.



La Cour d’appel a par ailleurs confirmé la condamnation de l’opposant en première instance à verser des dommages et intérêts de 200 millions de francs CFA au plaignant. L’opposant Ousmane Sonko a été condamné lundi à 6 mois de prison avec sursis par la Cour d’appel de Dakar pour « diffamation et injures publiques ».



