Sortie de Sonko sur les finances publiques :"Aucun membre de l'ancien régime n’a émis de démentis " (Falidou Keïta)

Falidou Keïta, directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation (Cdc), s’est prononcé sur la sortie du Premier ministre, Ousmane Sonko, et de certains membres de son gouvernement notamment le ministre de la Justice, Ousmane Diagne. Face à la presse jeudi 26 septembre, M. Sonko a accusé d’anciens ministres et l’ex-président, Macky Sall, d’avoir manipulé les chiffres des finances publique. A l’émission Grand jury du dimanche sur la Radio futurs médias (Rfm), ce 29 septembre, M. Keïta note que « depuis la divulgation de ces chiffres, aucun membre de l’ancien régime notamment les ministres qui ont été cités (Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo, Moustapha Ba) n’a émis de démentis ».



Ce mutisme des membres de l’ancien régime face aux graves révélations du gouvernement de Sonko fait croire à l’actuel Dg de la Cdc que ces chiffres sont corroborés. « C'est ce qui me force à croire que ces chiffres sont corroborés d’autant plus que M. Ousmane Sonko, depuis une dizaine d’années, est en train de dire que nous travaillons dans opacité totale. Les finances publiques, toute cette communication qui est autour, n’est pas sincère. Il avait dit que les chiffres donnés de part et d’autre ne sont pas conformes. Il l’avait dit à l’Assemblée nationale. Il a sorti plusieurs fois en conférence de presse des éléments que personne n’a pu contredire ».



A la question de savoir : N'y a-t-il pas eu un peu d’empressement à donner ces chiffres alors que ce sont des données qui doivent être certifiés par la Cour des comptes ? Falidou Keïta de répondre qu’« il y a des institutions pour lesquelles depuis 5 ans ou 6 ans aucun cour des contrôle ne les a contrôlé ».



Il a souligné que « tous les rapports qui étaient sous le coude de l’ancien président, Macky Sall, c’est des rapports dont le président Bassirou Diomaye Faye peut tout de suite disposer ». Parce que, a-t-il expliqué, « ils sont consignés au niveau de l’inspection générale d’Etat (Ige) qui travaille directement pour le Chef de l’Etat, mais aussi au niveau de la Cour des comptes, au niveau de l’Igf (inspection générale financière), des rapports du Centif (Cellule nationale de Traitement des Informations financières) dont personne n’entend parler, des rapports de l’Ofnac (Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption est une Autorité administrative indépendante). C’est des dizaines voire des centaines de rapports », a-t-il révélé.



Donnant l’exemple d’un rapport publié entre 2013 ou 2014 qu’il a visité et où « il est mentionné que Ahmed Khalifa Niass et Samuel Sarr doivent 3 milliards de F Cfa à l’Etat du Sénégal qu’ils doivent rembourser. C’est consigné noir sur blanc dans le rapport. C’est dans le cadre de voitures offertes à l’Etat du Sénégal et que ces personnes là ont détourné et ont dit que ces véhicules là étaient achetés et vendus à l’Etat du Sénégal ».