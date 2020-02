Sortie du Lieutenant Dioum sur la disparition ou non de la fille de Mame Makhtar Guèye : Moustapha Diakhaté a le "cœur brisé"

L’ex-chef de Cabinet de Macky Sall, Moustapha Diakhaté n’est pas du tout content, suite à la sortie du Lieutenant Ndiassé Dioum, chargé des relations publiques de la Police. Ce dernier a révélé à la presse que la fille du vice-président de l’Ong islamique Jamra, annoncée portée disparue vendredi soir, a été retrouvée samedi dans une auberge de la place avec son amant. « En soutien à Mame Matar Guèye, à sa famille et à Jamra. Le Lieutenant Ndiassé Dioum a fait mal au Sénégal », a écrit Diakhaté sur sa page Facebook, indiquant un cœur brisé.Selon lui, « le maintien au bureau des relations publiques de la police du Lieutenant Ndiassé Dioum serait une grave entorse à la Gouvernance vertueuse et représenterait une menace sur la crédibilité de la prestigieuse police sénégalaise ».« La violation du secret de l’instruction et l’atteinte à la vie privée constituent des fautes impardonnables pour un responsable de ce niveau de la hiérarchie policière », a-t-il souligné.