Sortie sur la dette et des moins-values fiscales : Quand Amadou Ba fache le Palais

La sortie du ministre de l’Economie, des Finances et du Plan sur la dette intérieure et les moins-values fiscales n’est pas du goût de certains de ses collègues et de la plus plus haute autorité.



Selon «Les Echos» qui donne l’information, Amadou Bâ a, dans sa déclaration, dégagé ses responsabilités lorsqu’il souligne que : «si on est à cette situation, c’est à cause de la politique sociale du président de la République».



En tenant de tels propos, il est accusé par certains de ses collègues interrogés par le journal de vouloir « tendre la main à l’opposition en lui tendant un os».



Poursuivant, ils ajoutent, «si son objectif était de jeter en pâture le président de la République en disant que : "ce n’est pas de ma faute, c’est lui", il a bien réussi. C’est de la déloyauté », pestent-ils.



A les en croire, c’est pour corriger sa communication, qu’il reçoit beaucoup de ces temps-ci. «Il a même reçu à déjeuner chez lui le jeudi 15 novembre, des communicants et des journalistes », révèlent-t-ils.