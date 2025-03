Soudan : l'ONU appelle à financer l'aide humanitaire pour compenser les coupes américaines

Le Soudan est englué dans une guerre entre l'armée et les paramilitaires FSR depuis près de deux ans qui provoque la pire crise humanitaire au monde. Les inquiétudes montent encore sur le financement de l'aide aux populations après l'annonce américaine du début de semaine : 83% des programmes de développement de l'agence gouvernementale USAID ont été coupés. Dans le même temps, les Nations unies appellent une nouvelle fois les pays donateurs à financer l'effort humanitaire au Alors que les principaux donateurs réduisent les fonds alloués à la crise soudanaise, les Nations unies ont averti, lundi 10 mars, que sans un financement urgent, la famine risque de s'étendre dans les mois à venir au Soudan.



Selon la coordinatrice humanitaire de l'ONU au Soudan, Clémentine Nkweta-Salami, les coupes brutales et les suspensions soudaines de financement mettront fin à l'aide humanitaire vitale pour des millions de femmes, d'enfants et d'autres groupes vulnérables à travers le Soudan.