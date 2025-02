Soudan: le chef de l'armée annonce la formation prochaine d'un gouvernement de transition

« Nous prévoyons de former prochainement un gouvernement qui mènera à bien les tâches de la transition », a déclaré le général Burhan lors d’un rassemblement à Port-Soudan, ville où il a établi son pouvoir depuis le début du conflit contre les Forces de soutien rapide (FSR). Un gouvernement « intérimaire » ou « de guerre » selon ses propos rapportés par les agences de presse.



Ce gouvernement serait composé « d’experts », chargés d’élaborer un texte constitutionnel et, à terme, d’organiser des élections. Le général Burhane a assuré que l’armée « n’interférera pas dans ses tâches » et que son principal objectif reste de « nettoyer tout le Soudan » des FSR.



Depuis plusieurs semaines, l’armée soudanaise a repris l’initiative sur le terrain, multipliant les victoires face aux paramilitaires. À Khartoum, elle avance progressivement, reprenant quartier après quartier.



Le samedi 8 février, les forces régulières ont annoncé la reconquête complète du quartier de Kafouri, dans le nord-est de la capitale. Ce secteur, occupé par les FSR depuis le début du conflit en avril 2023, était un quartier huppé où résidait notamment Abdel Rahim Daglo, frère et adjoint du chef des paramilitaires.



Avec ces nouvelles victoires, l’armée a repoussé les FSR vers les faubourgs de Khartoum, mais les ONG s'inquiètent que ces reconquêtes s'accompagnent de nouvelles violations massives des droits humains.