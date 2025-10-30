Soudan: les FSR ont tué 12 personnes du cadre médical dans la ville de Bara au Kordofan (ministre de la Santé)

Le ministère soudanais de la Santé a annoncé ce jeudi 30 octobre que les paramilitaires des Forces de soutien rapide ont tué délibérément 12 personnes du cadre médical dans la ville de Bara au Kordofan. Cette ville a été prise par les FSR il y a une dizaine de jours, juste avant El-Fasher, au Darfour du Nord.



Mohamad Faysal Cheikh, l'un des porte-paroles du réseau des médecins du Soudan, a affirmé à la chaine Al Jazeera que les chefs des FSR leur ordonnent de se venger des civils en effectuant des exécutions ciblées au Darfour du Nord et au Kordofan du Nord, où ces exactions sont systématiques.