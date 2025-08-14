Soudan: une attaque de drone vise un rassemblement de soutiens de l'armée dans l'État d'Al-Jazira

Les défenses anti-aériennes de la force « Bouclier d'Al-Jazira » ont été activées face à l'attaque, a indiqué un habitant de la ville, décrivant un « état de chaos » sur la place centrale où « des centaines de personnes s'étaient rassemblées ». Selon des témoins, il y a eu deux morts et une douzaine de blessés. Les missiles utilisés sont en cours d'analyse afin de définir leur provenance et le parti responsable de l’attaque.



Il s'agit de la première attaque qui touche cette région relativement calme depuis mars 2025. Et ce sont les forces du Bouclier d'Al-Jazira, dirigées par Abou Akla Kikel, et suppléantes de l'armée qui ont été visées par les frappes.



Selon des sources à Al-Jazira, c'est le général Kikel qui était ciblé, mais aucune information n'est disponible sur sa présence ou pas, lors des festivités à l’occasion du 71e anniversaire de la fondation de l'armée soudanaise. Le général Kikel, originaire de l'état d'Al-Jazira, a fait des déclarations filmées suite aux frappes. Il a annoncé que ses forces se préparaient à se diriger vers le Kordofan et le Darfour pour soutenir l'armée dans ces régions.



« Le bouclier d'Al-Jazira n'a qu'un seul ennemi, c'est la milice de la famille Daglo » a-t-il proclamé. Le bouclier d’Al-Jazira et Kikel ont fait défection aux paramilitaires avant de rejoindre l'armée en octobre 2024. Ces forces ont joué un grand rôle dans la reprise de l'État d'al-Jazira par l'armée.