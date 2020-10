Soumaïla Cissé après sa libération : "Je n'ai subi aucune violence ni physique ni verbale"

À son arrivée à Bamako, après avoir été libéré du nord du Mali où il était détenu par de présumés jihadistes depuis plusieurs mois, l'ex-otage Soumaïla Cissé a remercié les autorités maliennes ce jeudi 8 octobre. Avant de déclarer «Je suis très heureux d'être là».



« Six mois dans des conditions de vie très difficiles, dans le grand Sahara, dans un isolement qui est quasi permanent dans cette zone. Mais je dois avouer que je n'ai subi aucune violence ni physique ni verbale ». Tels sont les premiers mots prononcés par l'opposant malien à sa sortie de l'audience avec le Chef de l'Etat à Koulouba.



Reçu au Palais de Koulouba en même temps que Sophie PETRONIN et des deux Italiens, Soumaïla Cissé a remercié les autorités de la transition malienne. Selon lui, au lendemain de leur investiture, elles ont démarré les négociations avec ses ravisseurs. C'est ainsi qu'il a fait une vidéo le 26 septembre, suite à la demande de ses ravisseurs. «Elles ont été efficaces, brillantes. Je tenais donc à les remercier pour ça», a-t-il avancé avant d'ajouter que c'est le lendemain, lundi qu'on leur a informé qu'ils sont libres.



Il a, par ailleurs, remercié le peuple malien. Et de conclure : «Je suis très fier d'être Malien».