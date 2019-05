Soupçonné d’être la taupe à la Fsf, Mame Adama Ndour compte saisir la justice

Il est soupçonné d'être la taupe qui a vendu la mèche dans l'affaire de la dette de 138 millions que le ministère des Sports et les « Lions » doivent à la Fédération sénégalaise de football (Fsf) . Mame Adama Mbour, le 3e vice-président de la Fsf et président de la Ligue de Fatick se lave à grande eau et compte saisir la justice pour tirer cette affaire au clair.



« Je suis blanc comme neige. Je ne vais pas accepter que mon nom soit Sali. Je l’ai dit à qui veut l’entendre, s’ils n’arrêtent pas, je serai obligé d’intenter des actions judiciaires contre mes détracteurs », menace Mame Adama Ndour dans un entretien accordé à Record.



Le Fatickois d'ajouter: « si aujourd'hui certains m'accusent d'avoir fait fuiter l'information, c'est vraiment mal me connaître. Pourquoi vouloir entacher mon honorabilité dans ce pays ? Je n'ai jamais essayé de nuire à quelqu'un. Je n'ai fait fuiter aucune information, ni dans votre journal qui l'a écrit en premier, ni chez vos confrères de Libération. Personne ne peut prouver le contraire. Ces informations sont très sensibles surtout à quelques semaines de la Coupe d'Afrique des nations. Donc, il ne faudrait surtout pas mélanger la politique et le sport », tonne l’accusé.