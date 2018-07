Soutien à Macky : Abdoulaye Wilane annonce de nouvelles recrues, Aida Mbodji serait-elle en vue ?

Le parti socialiste (Ps) réaffirme sa fidélité avec le Macky. Pour preuve, il ne présentera pas de candidat à l'élection présidentielle de 2019. En lieu et place d'un candidat socialiste pur et dur, Ousmane Tanor Dieng et Cie soutiendront le candidat de l'Apr, Macky Sall. C'est ce qu'a décidé le Bureau politique après la réunion du secrétariat exécutif tenue jeudi dernier.



Cependant, suite à la recrue de Diagne Fada, Benno Bokk Yaakar (BBY) compte élargir sa feuille de route pour une réélection du Président Macky Sall et dès le premier tour. Pour ce faire, Aboulaye Wilane n'a pas manqué de répondre à ses détracteurs qui leur accusent de vendre le Ps. Selon lui, ces derniers demeurent des visiteurs du soir au Palais.



Le maire Kaffrine a également révélé qu'il y a d'autres grandes forces qui sont en train de rejoindre BBY. «Après la LDR/YESSAL de Modou Diagne Fada, d'autres forces sont en train de se préparer pour rejoindre BBY. Vous le serez bientôt, parce qu'ils sont convaincus de ce que fait la coalition. Ce qui parlent, sont parmi ceux qui gazouillent et ils ont oublié que tout le monde sait qu'ils sont des visiteurs du soir. ils sont des chasseurs de prime angoissés», cogne Wilane sur les colonnes de "Les Echos".

Reste à savoir si la lionne de Bambey, Aida Mbodji ne serait-elle pas la grande recrue ?