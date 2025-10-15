Souveraineté énergétique : Ousmane Sonko annonce un comité national pour la stratégie gazière

Lors du Conseil des ministres du 15 octobre 2025, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé la mise en place d’un Comité national dédié à la stratégie “Gas-to-Power”, “Gas-to-Industrie” et “Gas-to-X”, placé directement sous sa supervision. Cette initiative vise selon lui, à accélérer la transition énergétique du Sénégal et à garantir une production d’électricité plus propre et moins coûteuse d’ici 2026-2027.





Le comité aura pour mission « d’accélérer la mise en œuvre des décisions structurantes pour une production rapide d’électricité à base de gaz », de garantir les arbitrages budgétaires nécessaires à la SENELEC et aux autres acteurs, et de proposer un modèle énergétique durable intégrant les projets stratégiques tels que Yakaar Teranga, Sangomar, le Grand Tortue Ahmeyim (GTA) et le Réseau Gazier du Sénégal (RGS).





Ousmane Sonko a réaffirmé l’option du gouvernement pour un financement souverain des grands projets du secteur énergétique, mais aussi de l’hydraulique, des agropoles, du portuaire et de l’aéroportuaire.





« L’objectif poursuivi est de garantir, dès 2026-2027, une production d’électricité majoritairement alimentée par des ressources nationales », a déclaré le Premier ministre, soulignant la volonté du gouvernement de faire du gaz « une ressource stratégique au service de la souveraineté énergétique et de la compétitivité nationale. »

