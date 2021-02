Sputnik V de la Russie : du scepticisme à la diplomatie du vaccin

La Russie est le premier pays à annoncer la découverte d'un vaccin Covid-19 pour une utilisation à grande échelle, en le nommant à juste titre "Sputnik" - du nom de son premier satellite spatial, lancé en 1957.



Mais le manque de transparence et les essais du vaccin Sputnik V ont suscité le scepticisme tant dans le pays qu'à l'étranger. Près de six mois plus tard, la situation pourrait changer, car de nombreux Russes, dont Oleg Boldyrev de la BBC, se font vacciner alors que Sputnik V devient la nouvelle carte de visite mondiale de Moscou.



Gagner la course au vaccin mais pas les cœurs et les esprits



Les reportages optimistes de la télévision d'État l'ont présenté comme une preuve supplémentaire que la science russe était à l'avant-garde, tout comme elle l'avait été il y a plus de 60 ans, lorsque Spoutnik, le premier satellite fabriqué par l'homme, a été lancé.



Mais lorsque la vaccination de masse a commencé en décembre, les Russes ne se sont pas précipités pour recevoir leurs piqûres.



Ce qui a découragé plusieurs personnes, ce n'est pas la méfiance à l'égard de tous les vaccins - bien que la Russie ait sa part d'anti-vaccins.



Non, la principale raison du scepticisme généralisé, qui s'est manifesté par un faible taux de participation au stade initial de la vaccination, était la rapidité même de la création de Sputnik V.



De nombreux Russes ont été rebutés par la nature opaque de son enregistrement et par l'enthousiasme excessif des fonctionnaires du gouvernement.



Le président Vladimir Poutine, qui avait fièrement présenté Sputnik V au monde entier, n'avait toujours pas été vacciné. Cela n'a pas contribué à renforcer la confiance.



Le scepticisme à l'égard de Spoutnik V est-il en train de s'estomper ?





Des données récentes d'un sondage d'opinion russe indépendant ont montré que 58% des personnes interrogées étaient toujours contre Sputnik V, alors que seulement 38% étaient pour.



Parmi ceux qui étaient "très inquiets" de contracter un coronavirus, seule la moitié était prête à recevoir l'injection russe.



Un tiers de ceux qui ne faisaient pas confiance à Sputnik V voulaient voir plus de preuves de son efficacité.



Mais les sceptiques peuvent être rassurés par la nouvelle que le journal médical britannique The Lancet a mis Sputnik V au même niveau d'efficacité que les vaccins occidentaux - environ 92%.



Cependant, même maintenant, certaines données provenant d'essais russes ne sont pas disponibles et des questions sont posées à l'Institut Gamaleya, le centre de recherche à l'origine du vaccin.



Les critiques disent que les scientifiques ne sont pas complètement transparents. Néanmoins, la publication du Lancet est devenue un soutien majeur pour Sputnik V, tant au niveau national que mondial.



J'habite à Moscou et il a été facile de me faire vacciner.



Au départ, j'ai vérifié la procédure de réservation des vaccins à la mi-décembre, peu après le début de la campagne de masse. À l'époque, il semblait que presque personne ne voulait se faire vacciner ; les rendez-vous à ma clinique locale étaient disponibles immédiatement.



En Russie, la vaccination a d'abord été ouverte à des catégories limitées : les médecins, les enseignants, la police et d'autres travailleurs clés en contact avec la clientèle.



En réalité, la demande parmi ces catégories était si faible qu'il était possible pour n'importe qui de se faire vacciner sans avoir à confirmer sa profession.



Un de mes amis, qui n'est pas un citoyen russe, est entré dans une clinique de Moscou et s'est fait vacciner sans problème.



On a même signalé que des doses non utilisées avaient été gaspillées.