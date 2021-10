Standard de Liège: le coach sénégalais Mbaye Leye viré

📝 NEWS | Des changements dans le staff sportif 👉 https://t.co/h0EGkHdQXp 🔴⚪



Le poste de coach principal du sénégalais Mbaye Lèye n'a pas survécu aux trois défaites consécutives du Standard de Liège. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club belge annonce que: "Suite aux derniers résultats de notre équipe 1ère, le Standard de Liège a décidé de se séparer de Mbaye LEYE (T1), Patrick ASSELMAN (T2) et Eric DEFLANDRE (T3). En effet, la situation actuelle n’est pas conforme à nos attentes et à celles de nos fervents supporters et nécessite des changements importants."le Standard de Liège informa par ailleurs que l'intérim sera géré par les techniciens Geoffrey VALENNE, Kevin CAPRASSE et Réginal GOREUX. En attendant que le club trouve "le plus rapidement possible un nouveau coach (+ coach(s) adjoint(s)) afin de préparer les prochaines échéances".Le Standard de Liège est actuellement 12e du championnat belge à 6 points du podium, après ses tris défaites lors des trois dernières journées.