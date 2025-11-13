Startups sénégalaises : Khadija Thouré invitée de « L’Entretien » sur PressAfrik TV HD

L’émission « L’Entretien », diffusée ce jeudi 13 novembre 2025 sur PressAfrik TV HD, sera consacrée aux startups sénégalaises. L’invitée du jour, Khadija Thouré, responsable de l’investissement et du développement des startups, répondra aux questions du journaliste Abdoulaye Diack autour des défis et des perspectives du secteur.



Moussa Ndongo

div id="taboola-below-article-thumbnails">