Station Shell : un pompiste condamné à six (06) mois de prison avec sursis pour abus de confiance

Vieux Cissé, pompiste depuis 1997 dans une station Shell, a été reconnu coupable d’abus de confiance par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Il a été condamné jeudi 16 octobre 2025, à une peine de six (06) mois de prison assortie de sursis et à payer une amende de 50 000 FCFA.



La pompiste a essayé de plaider sa bonne fois devant la barre en déclarant qu’il avait découvert un manquement de 194 000 FCFA dans la caisse après son service. « J’ai attendu le gérant sans le voir. J’ai noté le montant manquant sur le carnet », a-t-il expliqué. Il a aussi ajouté qu’un second déficit avait été constaté en octobre, après deux ventes effectuées à des camions. D’après ses explications, cet argent aurait été égaré lors de ses déplacements. Pour compenser ses manquements, il a même proposé au gérant Mbaye Mbow de retenir son salaire.



Le récit du pompiste n’a pas convaincu le représentant du ministère public qui a relevé des contradictions dans ses explications. « Il parle tantôt de perte, tantôt d’un dépôt quelque part », a souligné le procureur avant de requérir 06 mois de prison assortis du sursis et une amende ferme de 100 000 FCFA.



Selon l’avocat de la partie civile, il ne s’agissait pas d’une erreur mais d’une récidive. « La direction avait été compréhensible lors du premier paiement. Il a recommencé », a-t-il plaidé. Le conseil a réclamé 800 000 FCFA de dommages et intérêts, tout en reconnaissant que le prévenu, père de six 506) enfants, avait déjà remboursé 400 000 FCFA.



La défense sollicite la clémence du tribunal. En sus de l'amende à payer, il devra verser une somme de 700 000 à la partie civile à titre de dommages et intérêts, d’après les informations du journal Le Soleil.