Station spatiale internationale: la mission pour ramener les astronautes coincés dans l'espace est lancée

La fusée Falcon 9 de l'entreprise d'Elon Musk SpaceX a décollé peu après 19h locales (23h TU) du Centre spatial Kennedy en Floride, avec quatre astronautes à son bord. Ce nouvel équipage est constitué de deux astronautes de la NASA, Anne McClain et Nichole Ayers, d’un Japonais, Takuya Onishi, et d’un cosmonaute russe, Kirill Peskov.



Initialement planifié le 12 mars, le décollage avait été annulé à la dernière minute en raison d'un problème technique sur un système de support au sol. Une inspection a depuis été menée et une « poche d'air » probablement à l'origine du problème évacuée, a fait savoir la Nasa.



Cette mission nommée « Crew 10 » doit permettre à Butch Wilmore et Suni Williams, deux astronautes américains coincés dans la Station spatiale internationale (ISS) depuis juin dernier, de revenir sur Terre. Initialement partis pour une mission de huit jours, ces deux vétérans de l’espace ont vu leur séjour s’éterniser dans l’ISS en raison de problèmes détectés sur le système de propulsion de l’appareil Starliner de Boeing qui les avait acheminés. Des défaillances qui avaient conduit la NASA à décider à l’été 2024 de renvoyer le vaisseau de Boeing à vide et de faire revenir les deux astronautes avec l’entreprise SpaceX.



Butch Wilmore et Suni Williams pourraient entreprendre ce retour dès le 19 mars, soit quelques jours après l'arrivée du nouvel équipage, à bord d'un vaisseau de SpaceX, et non de l'appareil Starliner de Boeing qui les avait acheminés et a rencontré des défaillances.