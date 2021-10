Stats de l’équipe du Sénégal : 31ème victoire des « Lions » en 43 matchs officiels

Avec la victoire contre la Namibie (4-1), les « Lions » gardent non seulement leur invincibilité en éliminatoires (CAN et Mondial), après 29 sorties, mais ils signent un coup leur 31ème victoire en matchs officiels (CAN et Mondial). Ce, depuis l’arrivée du technicien sénégalais sur le banc de la sélection nationale en mars 2015.



77 buts en matchs officiels, ratio de 1,79 but par match

Nommé coach de l’équipe nationale, après le licenciement du Français Alain Giresse, au sortir d’une CAN 2015 désastreuse, l’ancien capitaine des « Lions » de 2002 avait remporté son premier match officiel contre le Burundi, c’était le 13 juin 2015, au stade Léopold Sédar Senghor (3-1).



Depuis ce jour, les vice-champions d’Afrique en titre marchent sur l’eau en matchs officiels. Certes, ils ont été battus à trois reprises, dont 2 fois par l’Algérie lors de la CAN 2019, mais les « Lions » ont réussi à ajouter 30 succès à la collection, dont le dernier en date face à la Namibie.



Selon « Stades », les partenaires de Sadio Mané ont marqué 77 buts en 43 officiels, soit un ratio de 1,79 but par match.